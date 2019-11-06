فهد الهريفي: من الثامن إلى الأول مكرر .. ما شاء الله على #النصر

المواطن - محمد سمعه

أعرب فهد الهريفي، نجم نادي النصر السابق، عن سعادته البالغة بفوز أصفر العاصمة اليوم على نادي الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فهد الهريفي عبر حسابه في تويتر: ما شاء الله يا نصر، من الثامن إلى الأول مكرر.. مبروك الفوز.

وأضاف الهريفي: النصراوي يعترف بالحق، الهلال الأول بالأهداف، وهو ما يحق له النظام والحسم بالمواجهة.

وبعد مباراة النصر ضد الفيصلي، حقق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، إنجازًا مميزًا، وذلك بعد إحرازه للهدف الأول اليوم الأربعاء في شباك عنابي سدير، ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت مباراة النصر ضد الفيصلي، نجاح عبدالرزاق حمد الله في التسجيل بجميع الأندية التي لعب ضدها في الدوري السعودي بواقع 17 ناديًا.

وقبل مباراة النصر ضد الفيصلي، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات لعبها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح رصيد العالمي بعد مباراة النصر ضد الفيصلي 20 نقطة في المركز الثاني متقاسمًا صدارة الدوري مع نادي الهلال، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.