فهد بن سلطان: نتطلع لاكتشافات أثرية جديدة بتوك
أكد أهمية الحفاظ على الآثار

فهد بن سلطان: نتطلع لاكتشافات أثرية جديدة بتوك

2019/11/28
الساعة 1:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - تبوك

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم، الفريق العلمي الأثري السعودي النمساوي المشترك للتنقيب في موقع “قريّة” الأثري الواقع شمال غرب مدينة تبوك، بحضور سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور مبروك بن محمد الشليبي.

وأكد أمير تبوك أن المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك تزخر بالعديد من المواقع الأثرية التي تحظى بعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشدداً على أهمية الحفاظ على الآثار ودعم الاكتشافات الأثرية، مقدراً جهود فريق التنقيب في موقع “قريّة ” الأثري، متطلعاً إلى المزيد من الاكتشافات التي تثري حضارة المملكة.

من جهته، قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحي بالمنطقة الدكتور مبروك بن محمد الشليبي، شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه بالجوانب كافة التي تثرى السياحة والاكتشافات الأثرية بالمنطقة.

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