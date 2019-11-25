فهد بن نافل لجماهير #الهلال : تستاهلون اللقب

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، عن سعادته بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني.

وانطلقت الاحتفالية الاستثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدرعية وسط حضور جماهيري كبير للاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وقال فهد بن نافل خلال كلمته: “أشكر الجميع بهذه المناسبة وهذا الإنجاز، وأشكر قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين وولي العهد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم لجميع الأندية”.

رئيس #الهلال "فهد بن نافل" للجماهير: تستاهلون وجعل كل أيامكم سعيدة.. والجماهير تهتف له: يا ابن نافل 👏#موسم_الدرعية#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/vtSSwMBfiS — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019

وتابع رئيس نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “تستاهلون اللقب وأكثر من ذلك، وإن شاء الله تستمر المسيرة بوجود الأبطال ويجعل أيامكم كلها سعيدة”.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.