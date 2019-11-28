فهد بن نافل لـ جماهير #الهلال: انتظروا مفاجآت

المواطن - محمد سمعه

أكد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال لجماهير الزعيم على وجود مفاجآت، وذلك أثناء كلمته التي ألقاها في حفل الهلال في بوليفارد الرياض بمناسبة تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا.

وقال فهد بن نافل: “أود تقديم الشكر إلى القيادة الرشيدة بمناسبة دعمها للهلال وللرياضة، وشكرًا للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على دعمه للفريق، وشكرًا لرؤساء النادي السابقين في الهلال على هذا الإنجاز لأنهم ساهموا فيه”.

وأضاف ابن نافل: “جمهور الهلال انتظروا مفاجآت ووسعوا صدوركم”.

وانطلقت فعاليات حفل الهلال في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس بتوقيت المملكة.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على أن حفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، سيكون مميزًا.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حفل الهلال سيكون أضخم حفل عمل لفريق في الشرق الأوسط”، وكتب في تغريدة أخرى: “فيه مفاجأة في حفل الهلال”.