فوائد الأخضر من مواجهة باراجواي

المواطن - مروة نبيل

يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره باراجواي، مساء يوم غد الثلاثاء، في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

فوائد مواجهة باراجواي:

وشدد الناقد والمحلل الرياضي سلطان خميس على أهمية مباراة السعودية ضد باراجواي الودية، مؤكدًا خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، أنها ستُحقق أكثر من فائدة للأخضر.

وتابع خلال تصريحاته قائلًا: “مواجهة باراجواي مفيدة لعدد من لاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم الذين لا يمتلكون الخبرة العالية، وهذه فرصة أيضًا للمدرب ليتعرف على اللاعبين”.

وفي السياق ذاته، عدّد الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي فوائد الأخضر من مباراة السعودية ضد باراجواي وقال: “غياب أسماء أساسية عن المنتخب السعودي مؤثر، ولكن هذه فرصة لتجربة لاعبين بدلاء”.

واختتم تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “اللاعب الذي لديه طموح هذه فرصته لإثبات نفسه مع منتخب السعودية ضد باراجواي”.