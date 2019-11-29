فواز القرني: الأخضر لم يفقد الأمل

المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس فواز القرني حارس مرمى المنتخب السعودي، أن الأخضر لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب خليجي 24، رغم الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب الكويت.

وتحدث القرني قائلًا: يجب علينا أن نتقبل جميع حالات كرة القدم من خسارة أو فوز، الأهم أن تكون مستعدًا من أجل العودة والنهوض مجددًا، فجميعنا أسرة واحدة ويجمعنا هدف واحد، هو إسعاد الوطن.

وأضاف القرني: خسرنا أمام الكويت لكن الأخضر لم يخسر المنافسة على اللقب ولم يفقد الأمل في البطولة، فلدينا الفرصة الكاملة للتأهل من خلال تجاوز مباراتي البحرين وعمان.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا السبت نظيره البحريني في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات، حيث تُقام مباراة السعودية والبحرين غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان الأخضر خسر في الجولة الأولى من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف، أما المنتخب البحريني فتعادل بدون أهداف مع منتخب سلطنة عُمان.