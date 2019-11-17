فوزير وأمرابط.. الأكثر مراوغة

المواطن - مروة نبيل

شهدت التسع جولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من اللاعبين على صعيد المراوغات.

وخطف اللاعبون الأجانب الأنظار بالمراوغات الناجحة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتصدر نجم الرائد، المغربي محمد فوزير، القائمة بـ32 مراوغة ناجحة.

وحل نجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، ثانيًا في قائمة الأكثر مراوغة بـ30 محاولة ناجحة، ثم مهاجم فريق الشباب، الكولومبي دانيل أسبريلا، بـ26 مراوغة ناجحة، يليه نجم نادي ضمك، حمد الجيزاني، بـ24 مراوغة ناجحة.

وتواجد نجم نادي ضمك، المغربي زكريا حيدراف، في المركز الخامس بعدما قام بـ23 مراوغة ناجحة، يليه النرويجي جوستافو ويخايم، نجم فريق الفتح، بـ22 محاولة ناجحة، بالتساوي مع نجم نادي الشباب، البرازيلي سيبا.

واحتل نجم نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو، المركز الثامن بقائمة الأكثر مراوغة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ20 مراوغة، يليه نجم الفتح توفيق بوحميد بـ19 محاولة ناجحة، ثم البرازيلي لويس جوستافو بـ17 مراوغة.