فيتوريا: هذا ما يهمني مع #النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر عن ما يهمه من أجل تنفيذه مع الفريق الأول خلال فترة تواجده.

وقال فيتوريا: بالتأكيد الحصول على الجوائز أمر مهم للغاية، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لي هو جودة العمل.

وتابع روي فيتوريا: وحصولي على جائزة أفضل مدرب عمل مشترك بين الجميع، وسعيد بتتويجي بهذه الجائزة لأن هذا الأمر جزء من العمل الذي نريده.

وكان روي فيتوريا قاد فريق النصر للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019 بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

يذكر أن النصر فاز يوم 27 أكتوبر الماضي على فريق الهلال بنتيجة 2-1 في ديربي الرياض حيث أُقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.