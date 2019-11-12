فيتوريا وجونز وإدواردو الأفضل في أكتوبر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن فوز مدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا، وحارس مرمى فريقه، الأسترالي برادلي جونز بجوائز الأفضل لمنافسات شهر أكتوبر.

وأُقيم في شهر أكتوبر الجولات السادسة والسابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت تألقًا لافتًا من فيتوريا وجونز وإدواردو، ليحصدوا جوائز الأفضل.

وحصل فيتوريا على جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر، بعدما قاد النصر للعودة إلى المنافسة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، بعد مرور 9 جولات.

واختارت اللجنة جونز لجائزة أفضل حارس مرمى للشهر الثاني على التوالي، ونجم الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو أفضل لاعب عن شهر أكتوبر.

يذكر أن مدرب نادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو وحارس النصر، الأسترالي جونز ونجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينهو قد توجوا بنجومية شهر سبتمبر الماضي.