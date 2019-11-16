فيديوهات.. 5 قتلى برصاص الأمن في إيران

المواطن - متابعة

ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 5 أشخاص برصاص الأمن، بعد مقتل متظاهر في سيرجان البارحة، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز بينهم طفل يدعى علي غزلاوي التميمي ويبلغ من العمر 12 عاماً، بالإضافة إلى 13 جريحاً، فجر السبت، برصاص قوات الأمن.

وخرج المواطنون الإيرانيون في مظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية في معظم المحافظات الإيرانية، حيث تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام بينما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لقمع التظاهرات واستخدمت العنف، بحسب النشطاء وكما تظهر المقاطع التي ينشرونها عبر مواقع التواصل.

من جهته، وصف المدعي العام الإيراني محمد جعفر منظري الاحتجاجات بأنها “أعمال شغب” مهدداً بمواجهة المحتجين.

وأضاف منظري أن قرار تعديل قيمة البنزين تم اتخاذه على أساس القانون ورأي الخبراء.

وتابع: “بعض الأفراد (المُخلين بالأمن) استغلوا الظروف الحالية لإحداث اضطرابات والتسبب بمشاكل في النظام العام”.

أما اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ورؤساء السلطات الثلاث لم يخرج بنتيجة حول مآلات رفع أسعار البنزين وركز فقط على أن عائدات رفع أسعار النفط سيتم توزيعها على الفقراء بأسرع ما يمكن، في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين.

ووفقا لقناة “درّ” الناطقة بالفارسية عبر الإنترنت، تشهد 53 مدينة مظاهرات وتجمعات أدت في بعض منها إلى مواجهات مع القوات الأمنية التي هاجمت الحشود.

وفي العاصمة طهران تعالت أصوات المتظاهرين تحت الثلج، بهتاف “الموت للدكتاتور” مطالبين برحيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتظهر المقاطع أنه المتظاهرين في شارع شريعتي وسط العاصمة طهران، يطالبون المواطنين بالانضمام الى المسيرات.

وانتقد اثنان من المراجع الدينية في إيران وهما صافي كلبايكاني وعلوي جرجاني رفع أسعار البنزين وطالبا بإلغاء القرار وعدم ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

#مرگ_بر_دیکتاتور در شهریار #تهران سرعت اینترنت در ایران به شدت افت پیدا کرده تا از ارسال فیلمها و هماهنگی قبلی برای تجمع جلوگیری شود اما مردم به صورت محله محور و اعتراضات هزارنقطه ای اقدام به خیزش کرده اند.#اعتراضات_سراسری#تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/TC5LxcAepb — شهروندیار (@shahrvandyar) November 16, 2019