فيديو.. آلية التبليغ عن مخالفات لائحة الذوق العام وتفاصيل واقعة الشورت

المواطن - الرياض

أكد المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، أن البلاغات عن مخالفة الذوق العام تتم الآن عبر مراكز الشرطة والمرحلة الثانية ستكون من خلال الشركات الأمنية، وأن آلية التبليغ عن المخالفين بالاتصال فقط دون تصويرهم.

واستعرض الزياني في لقاء على قناة “السعودية”، أبرز الملامح والضوابط عن لائحة الذوق العام، كما علق على واقعة ارتداء “الشورت” التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

التعليق على واقعة الشورت

وأضاف أنه فيما يخص مسألة “الشورت” التي أثارت الجدل، فإن الفقرة 8 من لائحة نظام الذوق العام نصّت على أن مخالفة ارتداء اللباس غير اللائق تختلف بحسب طبيعة المكان.

وأشار إلى أن مسألة ارتداء “الشورت” تعود لأنظمة المكان، فلبسه في المسبح أو النوادي لا يعد مخالفة، لكن إذا ذُهِبَ به للبقالة أو المولات يعتبر مخالفاً للذوق العام.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت بداية الشهر الماضي بدء تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي تتضمن 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال.

#فيديو | بدر الزياني: البلاغات الآن عن مخالفة الذوق العام تتم عبر مركز الشرطة والمرحلة الثانية من خلال الشركات الأمنية.@Thouq_org#من_السعودية pic.twitter.com/wmb6kn02xg — برنامج من السعودية🇸🇦 (@FromALSAUDIA) November 1, 2019

مخالفات لائحة الذوق العام

‏‎وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، بالإضافة إلى إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرابة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.

كما صنفت ‏‎لائحة الذوق العام، الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص، كمخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها سيتم معاملة من يضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل.

‏‎ومن بين مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

‏‎كما تتضمن قائمة مخالفات الذوق العام، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.

الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات

‏‎وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية السعودي، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.

‏‎ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.