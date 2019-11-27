فيديو.. أبراج أبوظبي تتزين ترحيبًا بـ محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

تزينت العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يُجري زيارة رسمية اليوم الأربعاء إلى الإمارات، يُتوقع أن يبحث خلالها العلاقات بين البلدين وأبرز المُستجدات على الساحة العربية والعالمية.



وأظهر مقطع فيديو، أبراج أبوظبي وهي تتزين بعبارات ترحيبية، وكذلك مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالعاصمة الإماراتية، مُتزينًا بصور ولي العهد، وبعلمي المملكة والإمارات.

ويزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دولة الإمارات اليوم الأربعاء، في زيارة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث تشكل العلاقات السعودية الإماراتية حالة استثنائية متفردة على المستوى الإقليمي، وتستند على أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم.

وتشهد العلاقات السعودية والإماراتية نمواً مضطرداً في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية منها، خاصة أن البلدين يعتبران أقوى اقتصادين في المنطقة العربية؛ لما يتمتعان به من قدرات تصديرية هائلة بالنظر إلى موقعهما الجغرافي وثروتهما النفطية الضخمة.