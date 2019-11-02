فيديو.. أب يعتدي على ابنه بوحشية ليجلب له مالًا والعمل تتخذ اللازم

فيديو.. أب يعتدي على ابنه بوحشية ليجلب له مالًا والعمل تتخذ اللازم

2019/11/02
الساعة 6:58 مساءً
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المواطن - علي شيبان - جازان

تفاعل مواطنون ومقيمون مع مقطع فيديو صادم لأب في جازان اعتدى على ابنه (سوري الجنسية) حتى يجلب له المال!

وأظهر الفيديو الطفل من الجنسية السورية وقد تعرض وجهه لكدمات ولكمات من والده من أجل جلب المال، حيث قال: إنه يتعرض للضرب من قبل والده حتى يجلب له نقودًا، مبينًا أنه يقيم مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وعبر وسم “طفل سوري معنف” طالب المواطنين والمقيمين بسرعة محاسبة الأب على وحشيته وقسوته مع فلذة كبده مقابل المال، مشددين على ضرورة بسرعة تدخل الجهات المعنية لضبط الأب وإنقاذ الابن من براثنه، خاصةً وأنه ظهر في الفيديو بكدمات على وجهه واحمرار في إحدى عيناه، ما يؤكد تعرضه لضرب وحشي!

من سياق متصل علمت “المواطن” أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاعلت مع مقطع فيديو متداول، يظهر خلاله إصابة طفل سوري بكدمات في الوجه واحمرار في إحدى عينيه؛ نتيجة تعرضه لعنف أسري.

وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوزارة أنه جرى اتخاذ اللازم تجاه الواقعة.


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