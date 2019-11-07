فيديو أشبه بأفلام هوليود.. فرار عصابة محكوم عليها بالإعدام أثناء المحاكمة

المواطن - متابعة

في واقعة أشبه بأفلام هوليود، تمكن أفراد عصابة للاتجار بالمخدرات، من الفرار من محكمة في مدينة باتايا في تايلاند، بعد إصدار حكم يقضي بإعدامهم.

وأظهرت كاميرات المراقبة في محيط المحكمة، المُدانين، وهم: تاجر المخدرات الأمريكي بارت هلموس، وشريكه التايلاندي نوي نينت، وصديقته التايلاندية سيرينافا ويزيتريت (31 عامًا)، وهم يخرجون من بوابة السجن، حيث كانوا جميعهم مكبلين بالسلاسل في أرجلهم.

واندلعت مشاجرة بينهم وبين الشرطة، حيث طعن هلموس (39 عامًا)، ضابط شرطة، بينما أطلق شريكه نينت (41 عامًا) النار على ضابط آخر، ثم لاذ الثلاثي بالفرار خارج أسوار المحكمة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.