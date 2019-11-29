فيديو.. أمن الطرق : 4 أسباب وراء الحوادث القاتلة

فيديو.. أمن الطرق : 4 أسباب وراء الحوادث القاتلة

2019/11/29
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دعا أمن الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة محذرًا من الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المميتة.

واستعرض أمن الطرق في مقطع توعوي آلاف المركبات التي تسببت في حوادث على طرق المملكة معلقًا عليها بأن “حياتك مسؤولية”.

وقال أمن الطرق إن الانشغال بالهاتف الجوال، والقيادة المتهورة والتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة تأتي ضمن أول أسباب الحوادث في المملكة.

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