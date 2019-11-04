فيديو.. أنمار الحائلي يعتذر لجماهير #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

اعتذر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، لجماهير العميد بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وتوجه الحائلي إلى الجماهير بعد مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، واعتذر لهم على النتائج، ووعدهم بتحسين وضعية الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب قناة أبو ظبي الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء اعتذار الحائلي للجمهور، وعلق: “لقطة معبرة بين جماهير الاتحاد السعودي وأنمار الحائلي رئيس النادي بعد نهاية المباراة”.

كما نشر المصور سيف حموه مقطع فيديو على “تويتر”، وكشف عن رسالة أحد المشجعين لرئيس الاتحاد، وقال: “مشجع اتحادي يذرف الدموع ويواجه أنمار الحائلي ويقوله الله معاك ونحن معاك والجماهير تطالب ببعض الأمور.. والرئيس يرد إذا شفتوا شيء ما يسركم لكم اللي تبو”.

ولعب الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، مساء الاثنين، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وفاز العميد بثنائية ألكسندر بريجوفيتش والبرازيلي رومارينيو، ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 4/ 1 بمجموع المباراتين.

وأعلن نادي الاتحاد، مساء الاثنين، عن تعاقده مع المدرب الهولندي هينك تين كات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، والخسارة في 6 مواجهات.