فيديو.. إحراق صورة المرشد والموت لخامنئي

المواطن - متابعة

أحرق المتظاهرون، اليوم السبت، صورة المرشد الإيراني علي خامنئي في إسلام شهر، والتي تبعد 12 كيلومترًا عن العاصمة طهران.

وأضرم المحتجون النار في محطتي بنزين في مدينة إسلام شهر، كما أحرقوا حاجزًا للشرطة في مدينة أصفهان.

وفي مدينة رباط كريم جنوب طهران، أضرم المحتجون الغاضبون النار في مصرف.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتظاهرة على أوتوستراد حكيم في العاصمة طهران، حيث ردد المحتجون شعار “الموت للدكتاتور”، في إشارة للمرشد علي خامنئي، فيما هتف آخرون في آرياشهر في طهران “الموت لخامنئي”.

وارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين إلى أكثر من 20 شخصًا.