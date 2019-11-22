فيديو.. إعصار قمعي في جدة

المواطن - جدة

قال خبير الأرصاد علي السفري الحربي: إن إعصارًا قمعيًّا ظهر في جدة ضمن الحالة الجوية غير مستقرة التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة.

مزيد من المقاطع المثيرة للاعصار القمعي الناتج عن شدة التيار الهابط من السحابة الرعدية عند ابتداء نضوجها عصر هذا اليوم والذي اثر على جنوب جدة طريق الشعيبة ناحية المدينة الصناعية الثالثة بجدة pic.twitter.com/EwbkszyIu9 — علي السفري الحربي (@ALI_ALHARBI_9) November 22, 2019

كما نشر الحربي، عبر حسابه بموقع تويتر، مقاطع فيديو توثق ظهور الإعصار الذي ضرب جنوب جدة، موضحًا أنه تم رصد الإعصار من مسافة قريبة.

الاخ احمد المحنبي رصد لنا اعصارين وليس اعصار واحد كما تصورناه والحقيقة توثيق مثل هذه الاحداث امر جميل جداً ويشكر كل من وثق الحقيقة كنت تحت السحابة من الجهة المقابلة وغزارة المطر في مقدمة السحابة حالة بيني وبين ان اوثق بنفس هذا الامتياز شكراً اخي احمد pic.twitter.com/rdXILOaIke — علي السفري الحربي (@ALI_ALHARBI_9) November 22, 2019

الإعصار القمعي هو عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض، ولكن سرعتها لا تقل عن 64 كيلومترًا في الساعة، وخلاله تهب رياح قوية ويصل ارتفاعه في بعض الدول عشرة أميال باتساع 500 ميل، ويتحرك للأمام كدوامة بسرعة 20 ميلًا في ساعة، وسرعة رياحها 74 ميلًا في الساعة، وعندما تصل لليابسة تسبب الأمطار الغزيرة.