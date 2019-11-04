فيديو: إعصار مها يحول مساره نحو الهند

المواطن - الرياض

كشفت صور الأقمار الصناعية تحول مسار إعصار مها نحو الهند التي قدم منها بعدما كان في طريقه صوب سلطنة عمان.

وقال خبير الفلك عبدالعزيز الحصيني إن الإعصار المداري مها والذي يصنف من الدرجة الثانية والمتمركز وسط بحر العرب من المتوقع أن يتحول مساره إلى الاتجاه الشرقي والشمالي الشرقي نواحي سواحل الهند غدًا الثلاثاء.

كما توقع الحصيني أن تخف سرعته وبالتالي يخف تصنيفه عند ملامسته لسواحل الهند.

وكانت هيئة الأرصاد، أوضحت في وقت سابق اليوم أن آخر المستجدات للحالة المدارية للعاصفة مها تشير إلى تطورها من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وموقعه عند خط عرض 16.6 درجة شمالًا وخط طول 54.3 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 92 – 86 عقدة (170 – 160 كم/س)، ويتجه نحو الشمال الغربي داخل بحر العرب.

وأكدت هيئة الأرصاد أنها مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة بشأنها عند حدوث أي مستجدات، مشيرة إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.

ودعت الأرصاد الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.