فيديو.. اختراع يقضي على النقطة العمياء في السيارة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ابتكرت فتاة من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اختراعًا يمكّن السائقين من التخلص من النقطة العمياء، تحت اسم “تحسين السلامة”.

والنقطة العمياء هي ذلك المكان من المركبة الذي لا يمكن لقائدها رؤية المركبات المارة بجانبه ما يجعلها عرضة للحوادث.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، آلانيا غاسلر، فتاة في الـ 14 عامًا، طبقت اختراعها على سيارة الأسرة الخاصة، قبل أن تعرضه في مؤتمر جمعية العلوم والجمهور، والذي يعرض الابتكارات التطبيقية والتكنولوجيا والهندسية للشباب، وفازت الفتاة بجائزة المعرض، وقدرها 25 ألف دولار.

تفاصيل الابتكار:

الابتكار عبارة عن بث مباشر للشارع باستخدام كاميرا ويب مثبتة على هيكل السيارة الخارجي، وترسل الكاميرا البث إلى شاشة عرض “بروجيكتور”، مثبتًا على مكان النقطة العمياء داخل السيارة، ما يجعل الكاميرا غير مرئية للسائق، ويكون قادرًا على رؤية الشارع بالكامل.

وقالت “آلانيا” إن هناك الكثير من حوادث السيارات والإصابات والوفيات التي كان من الممكن منعها، وترجو أن يتمكن مشروعها من خفض عدد حوادث السيارات من خلال الحد من ضرر النقطة العمياء.