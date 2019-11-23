فيديو.. اعتقال آلاف المحتجين في إيران
المعارضة نددت بقمع المتظاهرين

فيديو.. اعتقال آلاف المحتجين في إيران

2019/11/23
الساعة 2:40 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تستمر حملة القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن ضد المتظاهرين في إيران، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن النظام اعتقل 4800 متظاهر في 18 محافظة.

بينما قالت المعارضة الإيرانية إن الحراك الإيراني اندلع في أكثر من 165 مدينة طيلة الأيام الماضية.

الملاحقات الأمنية للمحتجين أسفرت اليوم السبت عن مقتل متظاهر، وصفته وسائل إعلام النظام بأنه “أحد العناصر الضالعة في أعمال الشغب”.

وأفادت وكالة “إرنا” للأنباء بعودة خدمة الإنترنت جزئياً إلى عدة محافظات إيرانية، لكن ليس للهواتف النقالة.

وأكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن، الجمعة، أنّ النظام استخدم جميع قواته القمعية، بما في ذلك الحرس الثوري والباسيج والشرطة، مستعملاً الدبابات وناقلات الجنود والمروحيات.

ووفقا للمجلس فإنّ عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 251 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و500 مصاب.

ووصل عدد الموقوفين حتى الآن إلى 7 آلاف.

وطالبت المعارضة الإيرانية الاتحاد الأوروبي بضرورة تغيير سياسة الاسترضاء التي تأتي بنتائج عكسية مع النظام الإيراني.

 

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