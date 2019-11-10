فيديو.. الأمطار تجتاح مول دبي !

المواطن - أحمد سعيد

ملأت الأمطار مول دبي، اليوم، بعد أجواء ضربت عددًا من مدن الإمارات، وهو ما ظهر في فيديوهات متداولة عبر موقع التواصل.

وأظهر الفيديو، مطرًا غزيرًا يعيق الحركة داخل المول ويطال بعض المنتجات، وسط محاولة من العاملين للسيطرة على تأثيراته على المنتجات والبضائع.

وبحسب ما أصدر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في بيان له، تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة منذ ليلة أمس، حتى غد، مع اختلاف تأثيرها وفقًا لمرور السحب الركامية فوقها.

وقال البيان، إن سقوط الأمطار يظل مستمرًا في المناطق الغربية من الدولة، بينما أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الإمارات تتأثر منذ أمس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الشمالية والشرقية، امتدت أمس من الخليج العربي حتى السواحل والمناطق الداخلية للدولة.