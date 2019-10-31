فيديو.. الأمطار وروعة الأجواء تجذب الزوار بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقطبت الأجواء الماطرة والجميلة، التي تشهدها محافظة حفر الباطن حاليًا، الأهالي والزوار من عدة محافظات بالمملكة وذلك للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة.

وقال المواطن إبراهيم العتيبي إنه جاء لمحافظة حفر الباطن من الرياض وذلك بعد مشاهدته الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

وأضاف المواطن عبدالله الهاجري أن أمطار حفر الباطن أجبرته على القدوم من محافظة الأحساء بعد التنسيق مع أصدقائه من عدة مناطق وكانت حفر الباطن نقطة تجمع للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

وبين راشد الشمري أنه قدم من محافظة رفحاء لمعرفته جيدًا بالأجواء التي تعيشها المحافظة بعد هطول الأمطار وأن المحافظة ستكون هذا العام “بإذن الله” مقصدًا للزوار من جميع أنحاء المملكة والخليج.

يشار إلى أن أمانة حفر الباطن أطلقت العام الماضي مهرجان الكمأ تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ محافظة حفر الباطن والذي استمر شهر، ويأتي ذلك نظرًا لكونها عاصمة الربيع وتشتهر بكثرة خروج نبات الكمأ وبأحجام كبيرة.