فيديو.. البروفات الأخيرة لـ ليلة البدر

المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو للبروفات الأخيرة لليلة البدر، والتي ستنطلق مساء غد ضمن فعاليات موسم الرياض.

يأتي ذلك فيما تُجرى الاستعدادات والتجهيزات على قدم وساق، استعدادًا لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن في ليلة استثنائية تحمل اسم ليلة البدر، وذلك تقديرًا لجهوده طوال العقود الماضية في إثراء الحركة الثقافية والفنية في المملكة والخليج عبر قصائد ملهمة.

وتنطلق ليلة البدر في واجهة الرياض غدًا بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ليجتمع مهندس الكلمة الأمير الشاعر في أمسيته الشعرية مع فنان العرب محمد عبده في ليلته الطربية، وبمشاركة نخبة من الفنانين، ومنهم عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية، والتي تم وصفها بأنها ستكون ليلة لأهل الطرب الأصيل والفن الذي ما له مثيل.