فيديو .. البكيرية يصعد لدور الـ32 في كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي البكيرية إلى دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز الصعب على نادي الأنصار بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الأول من الفريقين، وسط وجود محاولات من البكيرية والأنصار لإحراز الهدف الأول ولكن دون تركيز في اللمسة النهائية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني من الوقت الأصلي حيث لم تتغير نتيجة التعادل السلبي.

وذهب الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، حيث تمكن البكيرية من فض التعادل السلبي، وسجل اللاعب الحاج عثمان باري الهدف الوحيد للبكيرية في الدقيقة الـ120 من عمر الشوط الإضافي الثاني.

وتُقام حاليًا مباراتا اليوم في دور الـ64 وهما مباراة عكاظ والفيحاء، ومباراة الجبلين والثقبة.

يذكر أن نادي جدة، تأهل بالأمس لدور الـ32 على حساب نادي حطين بنتيجة 2-1، وعبر الهلال للدور ذاته بعد فوزه على نادي عرعر برباعية مقابل هدف.