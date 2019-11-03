التعليم تحقق في دخول قيادي بعسير لمدرسة بنات

المواطن - عسير
وجهت وزارة التعليم، بتشكيل لجنة للتحقيق في فيديو أظهر أحد قيادات تعليم عسير داخل مدرسة بنات ثانوية ، والآخر يقدم دورة تدريبية للمنسوبات .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، أحد قيادات التعليم خلال جولة تفقدية لإحدى مدارس البنات بحضور المعلمات.
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سعيد
هو قريب لمدير التعليم
وليس له الحق في الدخول هناك شبكة إنترنت يمكنه التواصل عن طريقها معهم اسمها (الدائرة التلفزيونية)
اتوقع خط الشبكة ضعيف 110 يحق له الدخول
غير معروف
فيما يبدو لي أن المديره زوجته والله اعلم
عبدالرحمن
هذا مدير عام تعليم عسير وجهت له دعوه من مديرة المدرسه…وما صدق جاك يسابق الريح
غير معروف
شي مضحك هههههه
المرشد
الرجل خلوق ومحترم
والمفترض اذا بيقام دورة من رجل فمسرح ادارة التعليم مفتوح وتكون معلنه ومكان واسع ما يكون في مدرسة وبين طالبات