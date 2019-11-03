التعليم تحقق في دخول قيادي بعسير لمدرسة بنات

المواطن - عسير

وجهت وزارة التعليم، بتشكيل لجنة للتحقيق في فيديو أظهر أحد قيادات تعليم عسير داخل مدرسة بنات ثانوية ، والآخر يقدم دورة تدريبية للمنسوبات .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، أحد قيادات التعليم خلال جولة تفقدية لإحدى مدارس البنات بحضور المعلمات.