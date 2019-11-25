فيديو.. الجماهير الهلالية: العالمية سهلة

المواطن - مروة نبيل

تواجد جماهير نادي الهلال بأعداد كبيرة في الدرعية؛ للاحتفال مع الفريق الأول لكرة القدم بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب القناة الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للجماهير الهلالية وهي تهز أرجاء الدرعية فور وصول اللاعبين، وآخر وهم يهتفون “العالمية سهلة عليا”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدرعية بحافلة مكشوفة، قبل قليل، قادمة من طوكيو للاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا، وسط حضور جماهيري كبير في احتفالية استثنائية.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.