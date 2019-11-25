فيديو.. الجماهير الهلالية: العالمية سهلة

تواجد جماهير نادي الهلال بأعداد كبيرة في الدرعية؛ للاحتفال مع الفريق الأول لكرة القدم بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.
ونشر حساب القناة الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للجماهير الهلالية وهي تهز أرجاء الدرعية فور وصول اللاعبين، وآخر وهم يهتفون “العالمية سهلة عليا”.
الجماهير الهلالية تهتف: "#العالمية_سهلة_عليه".#الهلال_بطل_آسيا#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/RuYJB8S8dr
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019
ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدرعية بحافلة مكشوفة، قبل قليل، قادمة من طوكيو للاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا، وسط حضور جماهيري كبير في احتفالية استثنائية.
وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.
وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.
#القوة_الزرقاء الهلالية تهز أرجاء "الدرعية" احتفالاً بالأبطال#موسم_الدرعية#الهلال_بطل_آسيا#استقبال_اسطوري_للزعيم_العالمي pic.twitter.com/izMu2XVpJT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019
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