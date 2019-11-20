فيديو.. الدرعية جوهرة المملكة ونجمة التاريخ

المواطن - الرياض

انطلق- مساء اليوم- حفل افتتاح بوابة الدرعية، لتسطع الدرعية جوهرة المملكة العربية السعودية، في سماء التاريخ وتتلألأ بنجوم باهرة يضيء ليل ماضيها.

وتتربع الدرعية على مساحات خضراء وفيرة تتيح للزوّار والمقيمين الاستمتاع بما تضمه المنطقة من عجائب طبيعية فريدة، حيث يحاط المشروع بوادي حنيفة، الشهير بغابات النخيل وتمتد على مساحة كيلومترين مربعين، وتشكل المنطقة وجهة مثالية للأنشطة الترفيهية وتجارب الهواء الطلق. ويمكن للمقيمين والزوّار على حد سواء التنزه سيرًا على الأقدام لمسافة 3 كيلومترات على امتداد مسارات طبيعية تطل على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي، في حين يجوب المارة شوارع بوابة الدرعية عبر الطريق المعبّد الذي يمتد على طول 2.5 كيلومتر.

وسيحظى ضيوف أرض الملوك والأبطال خلال الأشهر المقبلة بفرصة تجربة حفاوة الضيافة السعودية، كما تضم أجندة الفعاليات المرتقبة في الدرعية عودة بطولة “إيه بي بي فورمولا إي” يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل “نزال الدرعية التاريخي” يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول.

فيديو | في سماء التاريخ تتلألأ نجوم باهرة يضيء ليل ماضيها، وتسطع الدرعية جوهرة المملكة العربية السعودية. #بوابة_الدرعية #صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/fewtzdbFhE — صحيفة المواطن (@almowatennet) November 20, 2019