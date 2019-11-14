فيديو.. الدوسري يُسجل الهدف الثالث للأخضر
من خلال تسديدة مميزة

فيديو.. الدوسري يُسجل الهدف الثالث للأخضر

2019/11/14
الساعة 5:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

تمكن النجم سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثالث للأخضر في شباك منتخب أوزبكستان من تسديدة مميزة في الدقيقة 89، لتصبح النتيجة 3/2.

وتلعب السعودية وأوزبكستان الآن على ملعب باختاكور في العاصمة طشقند ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكانت أوزبكستان قد تمكنت من هز شباك الأخضر في الدقيقة 16، بعد خطأ من اللاعب ياسر الشهراني، قبل أن يدرك التعادل عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء عن طريق النجم سلمان الفرج بنجاح.

وتقدمت أوزبكستان مجددًا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، بعد اصطدام الكرة بيد ياسر الشهراني، قبل أن يتعادل سلمان الفرج برأسية مميزة في الدقيقة 85.

 

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