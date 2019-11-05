فيديو.. السفير آل جابر: سفارة المملكة ستعود إلى عدن

فيديو.. السفير آل جابر: سفارة المملكة ستعود إلى عدن

2019/11/05
الساعة 11:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن السفارة السعودية ستعود إلى عدن بعد توقيع اتفاق الرياض، اليوم الثلاثاء، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف آل جابر في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” المذاع على قناة “إم بي سي، مساء اليوم، أن الدبلوماسية السعودية تعمل منذ عقود في اليمن بشكل فاعل وإيجابي، مشددًا على أن اتفاق الرياض سيحقق مسارات اقتصادية وأمنية وعسكرية، مع حكومة جديدة ستسهل وجود سفارة المملكة لدى عدن.

ولفت إلى أن السفارة مفتوحة بالفعل في اليمن لمنح التأشيرات المختلفة، ولكنها ستكون على الأرض في عدن، كما سيتم رفع مستوى التمثيل من فرع إلى مكتب رئيسي، وهو ما سيسهل تقديم الخدمات المختلفة.


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