فيديو.. العمودي طفل سعودي هو الأذكي في العالم.. حل 200 مسألة في 8 دقائق

المواطن - الرياض

تم تتويج الطفل السعودي، عماد العمودي، الذي لم يتجاوز عمره 12 عامًا، بالمرتبة الأولى ضمن المسابقة العالمية للذكاء في ماليزيا.

وفاز العمودي بالمرتبة الأولى في مسابقة يوسي ماس حيث تفوق على 9000 طفل مشارك من 83 دولة حول العالم، فيما حل شقيقه التوأم معاذ في المرتبة الثانية.

واستطاع عماد حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق فقط، وهو الأمر الذي اعتبره المحكمون إنجازًا كبيرًا.

وقال الطفل عماد عقب الفوز: “حينما تم إبلاغي بموعد المسابقة قررت تكثيف التدريبات على حل المسائل الحسابية، لكى أشرف وطني في هذه المسابقة العالمية”.

و”يوسي ماس” برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال، مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية، وصمم لاستثمار السنوات الـ12 الأولى من حياة الأطفال.