فيديو.. الفراج يكشف تفاصيل أزمة حمدالله
بعد قرار منعه من السفر

فيديو.. الفراج يكشف تفاصيل أزمة حمدالله

2019/11/08
الساعة 12:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي وليد الفراج تفاصيل أزمة نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله مع موظفة  في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وكان حمدالله قد اشتبك مع موظفة أمن في المطار، ورفضت التنازل عن دعواها ضده، ليعود نجم النصر إلى منزله بعد قرار منعه من السفر، وسط محاولات من إدارة العالمي لحل الأزمة سريعًا.

وقال الفراج خلال برنامجه “الدوري مع وليد”: “حمدالله كان مسافرًا مع زوجته وأثناء إجراء عملية التفتيش، رفض أن تخضع لجهاز كشف الأشعة؛ لأن ذلك يمثل خطرًا عليها كونها حاملًا”.

وتابع: “والمسؤول عن التفتيش في المطارات ليس وزارة الداخلية ولا الشرطة، بل جهاز أمني مهم، ولا يرتدون الزي الخاص بالشرطة ولهم زي معين باللون الأسود، وهناك سيدات يعملن في هذا الجهاز برتب عسكرية، وقامت واحدة منهن بتفتيش زوجة حمد الله”.

وأضاف: “رفضت زوجة حمدالله التفتيش لكشف الأشعة وحدث انفعال، واتجه حمدالله ليرى ماذا حدث مع زوجته، وحدث تراشق بالكلام وانفعال في الغرفة، حتى تدخل بعض الأطراف وتم تسوية الأمر، وطالبت الموظفة بتطبيق الأنظمة، وتم عمل محضر ومنعه من السفر وتم تحويل أوراقه إلى النيابة العامة”.

وشدد الفراج على أن هناك محاولات حثيثة من أجل المصالحة بين الطرفين وإنهاء القضية، مضيفًا: “ولكن المشكلة تكمن في أن هناك حقًا للجهاز الأمني العسكري يجب اتخاذه حتى لو تنازلت السيدة العسكرية عن حقها”.

 

 

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    احمد
    ضيف
    احمد

    مااوسخ من النصر الا الهلال جمهور متخلف الاعب أخطأ والا إم يتحاسب امن الدوله خط أحمر

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    3 ساعة
    البرشومي
    ضيف
    البرشومي

    لما كورمين المدرب القدير رفض حمل الميداليه احتجاج علي احد الاعبين تم اقالته واعتبرت اهانه
    فمابالك بلاعب يهين نظام امني خاص بامن المطار
    حتي اكبر الناس الي هذا اللاعب لايمثل شيع نعل لايستطيعون اهانه او تحاوز النظام
    فلابد من اقالته وضربه في جيله ليكون عبره لمن بعده ان نظام البلد خط احمر

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    5 ساعة
    عالمي96
    ضيف
    عالمي96

    والله حمدلله ذكي الله يحفظه يعرف من اين تاكل الكتف

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    5 ساعة
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