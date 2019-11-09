فيديو.. الفلاحة المغربية التي قبّلت يد إيفانكا تدافع عن نفسها

المواطن - متابعة

أثارت فلاحة مغربية الجدل بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تقبل يد إيفانكا ترامب، خلال زيارتها للمغرب التي بدأتها الأربعاء الماضي.

وقالت بطلة القصة، وتدعى عائشة الرقيب البالغة 59 سنة، إن ابنة الرئيس الأميركي فاجأتها حين أقبلت وعانقتها، فردت على المبادرة بأحسن منها وقبّلت يدها “لأن هذه من عادات بنات أبناء البادية، الذين يردون على العناية بأفضل منها”.

وقالت الفلاحة المغربية بلهجتها “كبّرت بيا وأنا نكبّر بيها، معها غادي تحرر الأرض”. يعني هي قامت بتكبير مقامي وأنا قمت بتكبير مقامها. أما باقي العبارة، فيبدو أنها إشارة إلى الإفادة من الأرض.

وظهرت عائشة هي وزوجها في مقابلات عدة أجرتها معهما مواقع إخبارية مغربية أمس الجمعة بشكل خاص، وفي إحداها قال الفقيه لموقع “فبراير” الإخباري، إن زوجته “لم تغمض لها عين هذه الليلة بسبب زيارة إيفانكا ترامب لدوارهم” في إشارة منه إلى حماسة زوجته وفرحها بالزيارة، وروى أن مترجم ابنة ترامب “سأل زوجته عن عدد أبنائها، فلما أجابت بأن لها 4 أنجبتهم بفارق زمني متقارب، ضحكت إيفانكا ثم عانقتها فجأة” فردت زوجته وقبّلت يدها “احتراماً وتقديراً على التفاتتها نحو نساء القرية” على حد ما قالت عائشة بكير.