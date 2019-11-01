فيديو.. القبض على سائق حافلة متهور في حائل
شكل خطرًا كبيرًا على مستخدمي الطريق

فيديو.. القبض على سائق حافلة متهور في حائل

2019/11/01
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

قبضت شرطة منطقة حائل على سائق حافلة قاد بسرعة عالية وبشكل متهور باتجاه طريق العلا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن قيام سائق حافلة بقيادتها بسرعة عالية وتهور، باتجاه طريق حائل العلا مشكلًا خطرًا كبيرًا على مستخدمي الطريق، وذلك مساء يوم الاثنين 29/ 2/ 1441هـ، فقد تمكنت دوريات أمن الطرق من متابعته والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها.

ولفت المتحدث إلى أن قائد الحافلة مواطن بالعقد الخامس من العمر، فيما لم يترتب على ذلك تعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.


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