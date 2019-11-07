فيديو.. الكلباني : سأشجع #الهلال لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

كشف الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض عن السبب الذي سيدفعه لتشجيع نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.

وقال الكلباني في برنامج “مع الكلباني” على قناة SBC: سأُشجع نادي الهلال ضد أوراوا، لأن أبنائي كلهم عاشقون لنادي الهلال، وبالطبع إذا فاز الهلال سأكون سعيدًا من أجلهم.

وتابع الكلباني: تشجيع الهلال أيضًا مبدأ وطني لأن الهلال ممثل المملكة في النهائي الآسيوي وأتمنى له كل التوفيق.

وأضاف الكلباني: أريد توجيه رسالة خاصة للنصراويين بألا يتحدثوا عن الهلال بسخرية في النهائي الآسيوي ولا يتبعوا مبدأ “الطقطقة” حتى نهاية مباراتي النهائي، وإلا فعليهم تحمل “طقطقة” الهلاليين في حال تُوج الأزرق باللقب الآسيوي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا ستُقام بعد غد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على أن تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في اليابان.