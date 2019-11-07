فيديو.. الكلباني : سأشجع #الهلال لهذا السبب
في نهائي دوري أبطال آسيا

فيديو.. الكلباني : سأشجع #الهلال لهذا السبب

2019/11/07
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

كشف الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض عن السبب الذي سيدفعه لتشجيع نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.

وقال الكلباني في برنامج “مع الكلباني” على قناة SBC: سأُشجع نادي الهلال ضد أوراوا، لأن أبنائي كلهم عاشقون لنادي الهلال، وبالطبع إذا فاز الهلال سأكون سعيدًا من أجلهم.

وتابع الكلباني: تشجيع الهلال أيضًا مبدأ وطني لأن الهلال ممثل المملكة في النهائي الآسيوي وأتمنى له كل التوفيق.

وأضاف الكلباني: أريد توجيه رسالة خاصة للنصراويين بألا يتحدثوا عن الهلال بسخرية في النهائي الآسيوي ولا يتبعوا مبدأ “الطقطقة” حتى نهاية مباراتي النهائي، وإلا فعليهم تحمل “طقطقة” الهلاليين في حال تُوج الأزرق باللقب الآسيوي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا ستُقام بعد غد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على أن تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في اليابان.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • سر حالة الاستياء بين جماهير #الهلال قبل النهائي الآسيوي
    •
  • فيديو.. الكلباني : سأشجع #الهلال لهذا السبب
    •
  • الرياض.. تاريخ حافل من البطولات المحلية والقارية
    •
  • ما هي نتائج #الهلال على ملعب جامعة الملك سعود؟
    •

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :