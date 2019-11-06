فيديو.. المصلح لـ امرأة تريد مفارقة زوجها بعد دخوله غيبوبة: لا حرج
فاقد للوعي منذ 8 سنوات وحتى الآن

فيديو.. المصلح لـ امرأة تريد مفارقة زوجها بعد دخوله غيبوبة: لا حرج

2019/11/06
الساعة 8:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أجاب الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، على سؤال امرأة تريد مفارقة زوجها بعد استمرار غيبوبته لمدة 8 سنوات حتى الآن.

وقال الشيخ المصلح خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك”، بأنه لا حرج على المرأة أن تفارق زوجها في هذه الحالة، مشيرًا إلى أن المرأة تحتاج إلى رجل وإلى من يقوم بشؤونها أو تحتاج إلى ما تحتاجه النساء من الحياة الطبيعية.

وأشار إلى أنها يمكنها التقدم إلى المحكمة بطلب فسخ النكاح، موضحًا أن مسالة الوفاء إلى زوجها تعود إلى عدة اعتبارات، ولكن أحيانًا الناس قد يفسرونه بالجحود.


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