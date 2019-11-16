فيديو .. المغامسي: أرامكو سيف من سيوف الدولة .. الاكتتاب فيها جائز ومباح شرعاً

المواطن - الرياض

قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إن الاكتتاب في أرامكو جائز ومباح شرعاً.

وقال المغامسي: إن شركة أرامكو سيف من سيوف الدولة، وهي ليست شركة يراد منها فقط جلب أو جمع المال.

وتابع أن الصناعة البترولية هي قوام حياة الناس في بلادنا إلى هذا اليوم ، ولذلك الرؤية التي يقوم عليها عراب رؤية المملكة سمو الأمير محمد بن سلمان، يقصد منها محاولة الخروج من الاتكال على النفط كمصدر أساسي للدخل.

وأضاف الشيخ المغامسي، أن شركة أرامكو موجودة منذ القدم، منذ عهد الملك المؤسس، وأصبحت ملكاً للمملكة والحكومة السعودية، وليست شركة في أيدي الناس، فهي جزء من الدولة.

وأكد المغامسي، أن الاكتتاب في شركة أرامكو جائز ومباح شرعاً وفيه منفعة للمكتتب وفيه إعزاز لاقتصاد الوطن، ولا يلزم الناس بهذا قطعاً، ولكن فيه اعتزاز لاقتصاد الوطن ظاهر جداً، لأن هذه الشركة بنيانها عائد للناس أنفسهم سواء المكتتب أو غير المكتتب.