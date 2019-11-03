فيديو.. الناصر يتحدث عن اكتتاب أرامكو.. تحول تاريخي في مسيرة الشركة

المواطن - الرياض

تحدث رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، عن إعلان الشركة نيّتها للطرح العام الأوّلي في “تداول”.

وأكد الناصر، أن طرح أرامكو للاكتتاب يشكّل تحوّلًا تاريخيًا في مسيرة الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية أعلنت موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.