فيديو.. انتهاء أزمة حمد الله

المواطن - مروة نبيل

أُسدل الستار، مساء اليوم الاثنين، على أزمة نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله، مع موظفة أمن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرًا.

وكان حمد الله قد دخل في مشادة مع موظفة برتبة عسكرية، لرفضه مرور زوجته الحامل عبر جهاز التفتيش، لتتحول الأزمة إلى النيابة العامة؛ قبل أن يتصالح الطرفان، وتسقط القضية نهائيًّا.

وعقد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، والعضو الذهبي سلمان المالك، جلسة اليوم، مع عدد من أفراد أسرة موظفة المطار، لإنهاء الأزمة بشكل ودي، وذلك وفقًا لـ”24 الرياضية”.

وأكد عم موظفة المطار، غانم الدوسري، أنه مشجع كبير لنادي النصر، كما أن أبناءه الثلاثة كانوا يمثلون العالمي في لعبة السباحة، فيما انتقد شقيقها ما كتب ونشر بمواقع التواصل من أخبار غير صحيحة لم تحدث في قضية حمد الله.

وأشار شقيق موظفة المطار، إلى أنه وشقيقته لم يذهبا سوى دقائق قليلة فقط لمباشرة القضية في النهاية، قبل أن يتم التصالح وإغلاق الأزمة بشكل نهائي.