فيديو.. بروق تضيء سماء مكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو متداول، تم التقاطه من برج الساعة، البروق تضيء سماء منطقة مكة المكرمة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على مكة المكرمة، يفيد برياح نشطة وسحب رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، حتى مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.