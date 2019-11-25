فيديو.. بعثة #الهلال في طريقها لـ الدرعية

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض، قبل قليل، وفي طريقها الآن إلى الدرعية للاحتفال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وكان في مقدمة مستقبلي أبطال آسيا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي استقبل رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مع نجوم الفريق الأول بالزعيم.

ونشرت القناة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لبعثة الهلال وهي تستقل حافلة مكشوفة، وفي الطريق إلى الدرعية، وسط استقبال جماهيري كبير.

وستشهد احتفالية الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 في الدرعية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت جميع التذاكر.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.