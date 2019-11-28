فيديو.. ترامب من أفغانستان: طالبان تريد التفاوض

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين، إن الولايات المتحدة استأنفت محادثاتها مع حركة طالبان، وذلك خلال زيارته المفاجئة للقوات الأمريكية في أفغانستان، أمس الخميس.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لترامب إلى بلد تخوض فيها الولايات المتحدة حربًا منذ 18 عامًا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في حديثه للصحفيين، “طالبان تريد عقد صفقة، سنرى ما إذا كانوا يريدون عقد صفقة، ستكون صفقة حقيقية. لكننا سنرى”.

وأشار الرئيس ترامب إلى أن بلاده بدأت في سحب القوات الأمريكية، ووزع بعض الهدايا على الجنود الأمريكيين، بمناسبة عيد الشكر.

وتعد تلك الزيارة التي التقى فيها بالرئيس الأفغاني أشرف غني، الثانية لمنطقة قتال عسكرية للقوات الأمريكية، حيث زار العراق بعد عيد الميلاد في 2018.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في سبتمبر الماضي وقف محادثاتها مع حركة طالبان الأفغانية، على خلفية مقتل جندي أمريكي في انفجار استهدف منشآت حكومية في العاصمة كابول.

وكان من المقرر أن يزور وفد من حركة طالبان، الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق للسلام في منتجع كامب ديفيد، لكن الحادث تسبب في إيقاف المحادثات.