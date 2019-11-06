فيديو.. تركي آل الشيخ يحتفي بالشاعر البدر على طريقته الخاصة

المواطن - الرياض

احتفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بالشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، علق عليه بكلمة واحدة “البدر”، وثق خلاله لحظات الشاعر الأمير مع الورقة والقلم لكتابة أجمل الأشعار.

يذكر أنه تُجرى حاليًّا التحضيرات والتجهيزات الضخمة استعدادًا لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن في ليلة استثنائية تحمل اسم “ليلة البدر” تقديرًا لجهوده طوال العقود الماضية في إثراء الحركة الثقافية والفنية في السعودية والخليج عبر قصائد ملهمة، كانت أحد عوامل نجاح الأغنية السعودية، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” الموسم الأضخم في السعودية.

وتحمل الاحتفالية عنوان “ليلة البدر”، وتنطلق في 12 نوفمبر الجاري في واجهة الرياض، بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ليجتمع مهندس الكلمة الأمير الشاعر في أمسيته الشعرية مع فنان العرب محمد عبده في ليلته الطربية، وبمشاركة نخبة من الفنانين، والتي تم وصفها بأنها ستكون “ليلة لأهل الطرب الأصيل والفن الي ما له مثيل”.