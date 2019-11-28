فيديو.. تعيين أصغر محافظ في تاريخ مصر

المواطن - متابعة

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجديد، والذي يُعد أصغر محافظ في تاريخ مصر، حيث يبلغ من العمر 34 عامًا، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي له.

وقال إن قرار تعيينه محافظًا لبني سويف كان مفاجئًا بالنسبة له، خاصة أنه حتى أمس كان نائبًا لمحافظ بورسعيد، وكان ضمن من استقبل الرئيس السيسي خلال افتتاحه المشروعات ببورسعيد.

وأضاف “غنيم”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة “TeN”، أنه أبلغ أنه سيكون محافظًا لبني سويف مساء الثلاثاء، معلقًا بقوله “المسؤولية كبيرة عليا”.

وتابع أنه كان في منصب نائب محافظ بورسعيد على مدار الـ 15 شهرًا، موضحًا أن بورسعيد تتميز عن أي محافظة بأنها باكورة المشروعات القومية مثل المشروعات التي شهدتها المحافظة خلال هذا الأسبوع.

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