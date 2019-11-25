فيديو.. تقنية أرامكو لتسهيل استخراج النفط

المواطن - الرياض

أكدت شركة أرامكو أنها تعمل على ابتكار تقنيات تسهّل أعمالها في مجال استخراج النفط.

نعمل على ابتكار تقنيات تسهّل أعمالنا في مجال استخراج النفط. تعرف على تقنية فايبروسايز🚜#الطاقة_فرص_واعدة pic.twitter.com/lz4SCupQu9 — أرامكو (@Saudi_Aramco) November 25, 2019

وأوضحت أرامكو، بحسب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن التقنية تعرف باسم فايبروسايز، وهو برنامج تصوير سيزمي تستخدمه شاحنة لبث موجات صوتية إلى جوف الأرض، حيث تخترق الموجات السيزمية سطح الأرض لتصل إلى عمق 5 إلى 10 كم.

ولفتت إلى أنه يتم تسجيل جميع بيانات الموجات المرتدة من الطبقات الجوفية باستخدام جهاز جيوفون عالي الحساسية، موضحةً أن سرعة الصوت ترتد في كل طبقة جوفية إلى سطح الأرض خلال فترات زمنية مختلفة.

وقالت أرامكو: إن البيانات السيزمية تستخدم لتحديد مدى عمق كل طبقة وإعطاء صورة ثلاثية الأبعاد عن باطن الأرض؛ مما يعطي البيانات التي تحدد الأماكن التي سيتم الحفر فيها والتقنيات التي يجب استخدامها.