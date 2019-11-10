فيديو.. تمساح بحمام منزل مسن !

فيديو.. تمساح بحمام منزل مسن !

2019/11/10
الساعة 3:03 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

تخيل أن تجد تمساحًا في حمام منزلك، هذا الرعب عاشه مواطن هندي عندما اكتشف وجود تمساح (طوله 1.37 متر) بانتظاره في حمام منزله خلال منتصف الليل.

ماهيندرا باديار، يروي تفاصيل الحادث، وفق ما نقلت روسيا اليوم، حيث فوجئ في الساعات الأولى من الليل بالتمساح.

وقال الرجل المسن إنه اعتقد أن قطة دخلت منزله، ولكنه أصيب بالذهول عند رؤيته التمساح، واتصل على الفور بمركز حماية الحياة البرية (WRT).

وتُعد مشاهد الثعابين أمرًا شائعًا في المنطقة المحيطة بالمدينة الواقعة غربي الهند، ولكن التماسيح نادرة في المنطقة.

وذكرت التقارير أن الطاقم أمضى ساعة كاملة في محاولة إخراج التمساح من الحمام، وإرساله بعيدًا عن المنزل.

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