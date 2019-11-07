فيديو.. توقيف سائق شاحنة متهور عكس السير في نجران

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المواطن - نجران

أوقفت الإدارة العامة للمرور بنجران سائق شاحنة قادها عكس السير داخل حي بالمدينة، بعد تداول مقطع فيديو متداول يوثق المخالفة.

ووثق المقطع استهتار السائق وتعريضه حياة سالكي الطريق للخطر؛ إذ كان يسير بسرعة جنونية بعكس اتجاه الطريق.