فيديو.. توقيف سائق شاحنة متهور عكس السير في نجران

فيديو.. توقيف سائق شاحنة متهور عكس السير في نجران

2019/11/08
الساعة 12:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - نجران

أوقفت الإدارة العامة للمرور بنجران سائق شاحنة قادها عكس السير داخل حي بالمدينة، بعد تداول مقطع فيديو متداول يوثق المخالفة.

ووثق المقطع استهتار السائق وتعريضه حياة سالكي الطريق للخطر؛ إذ كان يسير بسرعة جنونية بعكس اتجاه الطريق.

 


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