فيديو.. تين كات ونور يخطفان الأنظار في مباراة الاتحاد ضد الوصل
ضمن منافسات كأس محمد السادس

فيديو.. تين كات ونور يخطفان الأنظار في مباراة الاتحاد ضد الوصل

2019/11/04
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حرص المدرب الهولندي تين كات ونجم العميد محمد نور على دعم النمور في مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي من المدرجات.

وقبل مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، أعلن العميد عن تعاقده رسميًّا مع المدرب الهولندي تين كات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات هذا الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

الاتحاد ضد الوصل:

ونشر حساب قناة أبو ظبي الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمدرب تين كات وهو يوقع على قميص العميد، وآخر لمشجع وهو يلتقط سيلفي مع محمد نور أثناء مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي.

ولعب الاتحاد ضد الوصل الإماراتي اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بفوز العميد بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية العميد في مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي الصربي ألكسندر بريجوفيتش من ركلة جزاء، والبرازيلي رومارينيو في الدقيقتين 28 و54، ليتأهل النمور إلى ربع النهائي بنتيجة 4/ 1 بمجموع المباراتين، بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 2/ 1.

 

 


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