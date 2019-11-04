فيديو.. ثعبان يوقف مباراة عكاظ والفيحاء !
في كأس الملك سلمان

فيديو.. ثعبان يوقف مباراة عكاظ والفيحاء !

2019/11/04
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

اضطر الحكم ماجد الشمراني لإيقاف مباراة عكاظ والفيحاء، اليوم، لمدة 5 دقائق تقريبًا، بعدما اقتحم ثعبان أرضية الملعب.

واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع مباراة عكاظ والفيحاء، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر من خلاله الثعبان في ملعب مباراة عكاظ والفيحاء عند الدقيقة 57، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البرتقالي بهدف نظيف.

واستشعر لاعبو عكاظ والفيحاء بوجود الثعبان؛ ما دفعهم لإبلاغ حكم المباراة الذي أوقفها، واستدعى العاملين الذين نجحوا في ضبطه، عن طريق بعض المعدات، ثم استكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وانتهت مباراة عكاظ والفيحاء بفوز الفريق البرتقالي بنتيجة 3/ 0 سجلها أرسينيو مارتينيز، عون السلولي وعبدالله المطيري، ليخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

 


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #الفيحاء يسقط #عكاظ بثلاثية في كأس الملك سلمان
    •
  • الأكثر تمريرًا في الجولة الثامنة.. #الاتفاق يتصدر والاتحاد ثانيًا
    •
  • الحمدان وروني وإبراهيما يتنافسون على جائزة أفضل هدف
    •
  • السليتي جاهز لمباراة #الاتفاق والفيحاء
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :