فيديو.. ثعبان يوقف مباراة عكاظ والفيحاء !

المواطن - مروة نبيل

اضطر الحكم ماجد الشمراني لإيقاف مباراة عكاظ والفيحاء، اليوم، لمدة 5 دقائق تقريبًا، بعدما اقتحم ثعبان أرضية الملعب.

واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع مباراة عكاظ والفيحاء، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر من خلاله الثعبان في ملعب مباراة عكاظ والفيحاء عند الدقيقة 57، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البرتقالي بهدف نظيف.

واستشعر لاعبو عكاظ والفيحاء بوجود الثعبان؛ ما دفعهم لإبلاغ حكم المباراة الذي أوقفها، واستدعى العاملين الذين نجحوا في ضبطه، عن طريق بعض المعدات، ثم استكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وانتهت مباراة عكاظ والفيحاء بفوز الفريق البرتقالي بنتيجة 3/ 0 سجلها أرسينيو مارتينيز، عون السلولي وعبدالله المطيري، ليخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.