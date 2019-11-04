فيديو| جامعة الملك عبدالله.. عقد كامل من الابتكار الصناعي

فيديو| جامعة الملك عبدالله.. عقد كامل من الابتكار الصناعي

2019/11/04
الساعة 11:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

احتفلت جامعة الملك عبدالله بمرور عشر سنوات على عقد المؤسسين في القطاع الصناعي أول مجلس استشاري صناعي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وكتبت الصفحة الرسمية للجامعة، عبر “تويتر”، تعليقا على فيديو الاحتفاء، “منذ عشر سنوات، عقد شركاؤنا المؤسسون في القطاع الصناعي أول مجلس استشاري صناعي في كاوست. واليوم، نحتفل بعقدٍ من الابتكار الصناعي في الذكرى العاشرة لاجتماع المجلس”.


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